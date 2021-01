Schwurbeln funktioniert in der Krise nicht

Dazu kommt auch noch, dass sich die Bevölkerung als Gegenleistung zu den schwerwiegenden Einschnitten in unser aller Alltagsleben auch Antworten erwartet, die die Verantwortungsträger womöglich selbst gar nicht haben. Auch das sonst so treffsichere Ein-Mal-Eins eines jeden Politikers, das „Schwurbeln“, funktioniert in der Krise nur bedingt: Salbungsvolle Worte vom „Licht am Ende des Tunnels“ sind zwar schön und gut, wann die Kinder wieder in die Schule dürfen, beantworten sie aber nicht.