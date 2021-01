Nachdem sich Russlands Präsident Wladimir Putin und sein neuer US-Kollege Joe Biden am Dienstagabend in einem Telefonat über die Verlängerung des atomaren Abrüstungsvertrags New Start geeinigt haben, hat nun auch die Duma, das russische Parlament, eine Verlängerung gebilligt. Damit ist das letzte Abrüstungsabkommen zwischen den beiden Staaten für weitere fünf Jahre gültig. Der Vetrag wäre in wenigen Tagen ausgelaufen.