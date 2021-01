Die indirekte Schätzmethode des Teams um Wissenschaftler vom Institut für Demografie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) sowie der Technischen Universität (TU) Wien berücksichtigt die Altersstruktur der Bevölkerung, die allgemeine Sterberate in Bezug auf das Alter, die mit Covid-19 in Verbindung stehenden Sterbefälle sowie die Covid-19-Sterbefälle in Bezug auf die dokumentierten Zahlen an Infizierten (Fall-Sterblichkeit). Anhand mathematischer Modelle hatten die Forscher auch errechnet, wie viele der tatsächlichen Fälle mittels Tests in etwa erkannt worden seien, hieß es am Mittwoch vonseiten der ÖAW.