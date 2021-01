In Pannenbucht gerettet

„Ich war gegen 7.50 Uhr Richtung Inntal unterwegs, als plötzlich von einem entgegenkommenden Lkw etwas auf mich zuflog“, erinnert sich der gebürtige Niederösterreicher. „Da krachte es auch schon, ich spürte einen Windzug und Scherben in meinem rechten Auge.“ Christoph bremste ab und rettete sich – nur mit einem Auge sehend – ungefähr 400 Meter weiter in die nächste Pannenbucht, wo er umgehend Alarm schlug.