Eine Zivilstreife zog am späten Dienstagabend in der Stadt Salzburg einen gemeingefährlichen Lenker aus dem Verkehr. Der Autofahrer steuerte seinen Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit in der Hellbrunner Straße stadtauswärts und bog an der Kreuzung Alpenstraße/Friedenstraße rechts in die Tempo-40-Zone ab. Als Höchstgeschwindigkeit stellte die Polizei 117 km/h fest.