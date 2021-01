Auch der voll auf sein Rennen fokussierte Andorraner, der bereits 13 Weltcupstarts vorzuweisen hat, bekam von der herannahenden Gefahr nichts mit und raste unbeirrt in Richtung Ziel - nur wenige Zentimeter am Pistenarbeiter vorbei. Unglaublich: Am Ende belegte Verdu sogar den elften Rang, 1,40 Sekunden hinter Sieger Victor Schuller (Fra). Bester Österreicher: Der Tiroler Raphael Haaser, der sich Schuller um nur 17 Hundertstel geschlagen geben musste.