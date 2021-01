Mehr als 21 Jahre ist es her, dass Microsoft mit „Age of Empires 2“ Strategiespiel-Geschichte geschrieben hat, selbst heute ist der Klassiker bei Genre-Fans immer noch sehr beliebt. Nachdem Microsoft dem mit der modernisierten „Definitive Edition“ Rechnung getragen hat, ist nun sogar ein neues Add-on erschienen. Es heißt „Lords of the West“.