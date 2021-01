„Operation herbeigesehnt“

Eine Aussage, die einige Patienten in helle Aufruhr versetzt. „Mein OP-Termin wurde bereits dreimal verschoben und jetzt lese ich, dass in Schwaz normal operiert wird“, versteht ein „Tiroler Krone“-Leser die Welt nicht mehr. Ein weiterer schlägt in dieselbe Kerbe: „Auch mein Termin wurde in diesen Tagen aus heiterem Himmel abgesagt.“ Beide klagen über sehr starke Schmerzen, die sie seit Monaten haben. Schlafstörungen sind die Folge. „In der Nacht halte ich die Qualen kaum aus. Die Operation wäre meine Erlösung, ich habe sie mir täglich herbeigesehnt“, so einer von ihnen.