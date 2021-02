Und sie hat Energie. Auch jetzt, in der neuen Funktion als First Lady, will sich die 69-Jährige ihre Unabhängigkeit bewahren und weiterhin unterrichten. „Meine Arbeit ist mir wichtig, und ich möchte, dass die Menschen die Lehrer schätzen, ihre Beiträge kennen und den Beruf fördern“, erklärte sie in einem TV-Interview. Denn diese Tätigkeit sei für sie mehr als nur ein Broterwerb, es ist ihre Leidenschaft. Sie selbst giert ebenso nach Wissen, will sich stets weiterbilden. So machte Jill Biden nach zwei Master-Abschlüssen noch ihren Doktor in Pädagogik. Da war sie 55.