Skandinavien-Fans aufgepasst, denn mit diesem Kochbuch wird‘s richtig gemütlich! Die Autorin war 2011 für zwei Monate als Au-Pair-Mädchen in Junosuando, Lappland, tätig und verliebte sich in die schwedische Mentalität und Küche. Wie köstlich und herzerwärmend die Rezepte der Skandinavier sind, erfahren Sie in diesem Kochbuch, das von wunderbaren Bildern begleitet wird.