Expansion liegt vorerst auf Eis

Praktisch macht die Einstufung als Finanzholding bisher kaum einen Unterschied, da N26 bisher vor allem in Europa aktiv ist und das komplette Europa-Geschäft Insidern zufolge von der N26 Bank abgedeckt wird. Die Expansion außerhalb Europas wurde wegen der Coronakrise zuletzt auf Eis gelegt. „Wir sind uns des Vertrauens, das Millionen von Kunden in uns setzen sehr bewusst und haben deshalb bereits 2016 eine Vollbanklizenz erworben“, sagte ein N26-Sprecher. „Als voll lizenzierte Bank erfüllt N26 bereits heute alle rechtlichen Vorgaben und wird dies auch in Zukunft tun.“