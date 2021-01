So beinhalte die EU-Richtlinie hinsichtlich des Urhebervertragsrechts „einen fein austarierten Interessensausgleich“, erklärte Franz Medwenitsch, Verband der österreichischen Musikwirtschaft und Sprecher der Allianz. Diese Balance dürfe nicht in Schieflage kommen, der erste Entwurf des Ministeriums sei aber „Gold-Plating in Reinkultur“, schieße also übers Ziel hinaus. Unter anderem sei vorgesehen, dass ein Urheber das Werknutzungsrecht aufgrund „gewandelter Überzeugung“ zurückrufen kann. „Wesentliche Grundsätze wie Rechtssicherheit, Vertragsfreiheit und Planungssicherheit werden unnötig infrage gestellt. Es liegt auf der Hand, dass sich das negativ auf den Kreativstandort Österreich auswirken würde“, so Medwenitsch.