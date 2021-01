Entscheidungshilfe für Konsumenten

Der Entwurfstext soll nun für das Notifizierungsverfahren an die EU-Kommission übermittelt werden. „Sollte es keine Einwände geben, wären wir hier einen großen Schritt in Richtung Transparenz für die Konsumentinnen und Konsumenten weiter“, so Anschober. Mit der geplanten Kennzeichnung sollen Konsumenten eine bessere Entscheidungshilfe bekommen und die Möglichkeit haben, gezielt regionale Produkte auszuwählen. Damit soll auch die heimische Landwirtschaft unterstützt werden. Laut Gesundheitsministerium sollen diesem ersten Schritt bei der Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in Österreich weitere folgen.