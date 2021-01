Eine begrenzte Zulassung wäre das nächste Ärgernis, nachdem der Pharmariese erst kürzlich bekannt gegeben hatte, nicht die vertraglich vereinbarte Menge an Impfstoffen liefern zu können. Dabei soll der Konzern im Herbst 340 Millionen Euro an Vorschuss von der EU bekommen haben, um rechtzeitig Impfstoffe bereitzustellen. Brüssel vermutet, die Impfstoffe seien woanders hingeliefert worden, hieß es am Mittwoch im Ö1-„Morgenjournal“. Krisengespräche der EU sind am Abend geplant.