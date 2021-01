5. Fahrräder sind automatisch in der Haushaltsversicherung mitversichert?

Fahrräder und E-Bikes können optional gegen Diebstahl in der Haushaltsversicherung mitversichert werden. Wichtig zu wissen: Der Versicherungsschutz gilt in der Regel nur am Versicherungsort (z.B. Gemeinschaftsräume, im Freien am Grundstück) und das Fahrrad muss dort auch ordnungsgemäß gesichert sein.