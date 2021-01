Entzückende Aufnahmen aus dem Wiener Tiergarten Schönbrunn: Die kleine „Millaa Millaa“, der erste Koala-Nachwuchs in der Geschichte des Zoos, ist mittlerweile neun Monate alt und hat nichts an ihrer Niedlichkeit eingebüßt. Die kleine Koala-Dame ist bereits halb so groß wie ihre Mutter „Bunji“ und bringt knapp zwei Kilogramm auf die Waage.