Da konnten auch Tipps von Kollege Günther Jauch nicht helfen: Vorerst nur eine Sendung hat die Rückkehr von Fernsehlegende Thomas Gottschalk als Showmaster im deutschen Fernsehen gedauert. Der 70-Jährige verlor die Moderation der ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ am Dienstagabend an Schauspieler Elyas M‘Barek (38). M‘Barek setzte sich im Finale der Quiz-Show des Privatsenders durch und wird damit am 2. Februar (20.15 Uhr) durch die Sendung führen.