Drei Verletzte forderte am Dienstagabend ein Verkehrsunfall im Tiroler Oberland: Eine 22-jährige Einheimische, die eine weitere Frau (30) und einen Bub (8) mit an Bord hatte, wollte in Tarrenz (Bezirk Imst) ein Auto überholen, als dessen Lenker plötzlich abbog. Es kam zur Kollision!