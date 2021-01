Produkte bei Billa im Online-Shop

Dafür biss Billa an. Die Lebensmittelhandelskette will eine Kooperation mit dem 34-Jährigen eingehen. Im ersten Schritt werden ROC-Sports-Produkte, die bereits jetzt in ausgewählten Bioläden, beim Biohof Achleitner und auch bei Crossfit-Standorten erhältlich sind, im Online-Shop von Billa zu finden sein.