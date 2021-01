Urlauber offenbar keine Virus-Einschlepper

In diesem Zusammenhang fiel auch der Name des burgenländischen Star-Winzers Leo Hillinger, der dort ja ein Anwesen samt Weingut hat. Der Winzer hat sich bei seinem Aufenthalt Ende des Jahres in Südafrika tatsächlich mit Corona infiziert. Rein rechtlich hätte ein etwaiger Aufenthalt während des Lockdowns in Südafrika keine Folgen. Das kann jeder machen. Nach der Rückkehr muss man halt zehn Tage in Quarantäne – nach fünf Tagen kann man sich aber „freitesten“. Am Dienstagnachmittag wurde dann bestätigt, dass zwei Hoteliers in Südafrika waren. Die hatten laut Elmar Rizzoli aber einen negativen Corona-Test.