Mehrere Fälle von Vandalismus hat es in den vergangenen Tagen in Kärnten gegeben: Insgesamt neun zweisprachige Ortstafeln wurden mit schwarzer Farbe so beschmiert, dass die slowenische Bezeichnung nicht mehr erkenntlich war. Nun setzt der Kärntner Heimatdienst eine Belohnung für Hinweise zu den Tätern aus.