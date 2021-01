Passiert ist das Unglück heute, Mittwoch, gegen 5 Uhr: Der 44 Jahre alte Mitarbeiter eines Industriebetriebes in der Gemeinde Althofen war mit dem Verpacken von Produkten zuständig. In der Produktionsabteilung in der so genannten „Absackerei“ arbeitete der Mann am Förderband - dabei trennte er sich die Fingerkuppe des kleinen Fingers der linken Hand ab.