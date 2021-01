Inter Mailand steht nach einem 2:1-Heimsieg am Dienstagabend im Derby gegen AC Milan im Halbfinale des italienischen Cups. Den Siegestreffer erzielte Joker Cristian Eriksen in der 97. Minute. Der Däne, der erst in der 88. Minute eingewechselt worden war, traf per Freistoß aus gut 20 Metern perfekt ins Kreuzeck.