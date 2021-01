Zaungäste hatten heuer aufgrund des Sichtschutzes rund um das Planai-Stadion kaum eine Chance, sich einen Blick auf das Rennen zu ergattern. Rund um die Absperrungen patrouillierten Beamte der Einsatzeinheit sowie Polizei-Diensthundeführer. Entlang der Piste und im Steilhang stand die steirische Alpinpolizei im Einsatz, deren Leiter Schnabl ist. „Wir haben bislang keinen einzigen Zwischenfall registriert. Auch in Sachen Einhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen gab es bisher keine einzige Anzeige. Das freut uns und zeigt auch die tadellose Disziplin der Ski-Fans in und um Schladming. Auch dafür gebührt ein großer Dank an die Menschen und alle die dazu beigetragen haben“, so Schnabl.