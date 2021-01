Schotten und Engländer sind laut einer internationalen Studie am häufigsten schwer betrunken. Mit 33,8-mal in einem Jahr lagen die Schotten knapp vor den Engländern (33,7), so die in London veröffentlichte Global Drug Survey. Dafür waren Ende 2019 mehr als 90.000 Menschen in 25 Ländern befragt worden. Österreich liegt bei den starken Trinkern im Mittelfeld.