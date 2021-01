Sämtliche Teilnehmer – egal ob infiziert oder nicht – müssen vorerst weiter in ihrer Unterkunft in Flachau ausharren. Wann sie abreisen dürfen, ist unklar. „Alle Teilnehmer bleiben in ihren Zimmern“, sagt Gerhard Sint, Obmann des Salzburger Skilehrerverbandes. Und: „Zum Luftschnappen geht es höchstens auf den Balkon. Mehr nicht.“