Nun wolle er möglichst bald „in alter Stärke“ in sein Büro zurückkehren, so Doskozil weiter, der seiner Verlobten Julia und allen Menschen dankte, „die mir durch ihre Genesungswünsche den Rücken gestärkt haben“. Der burgenländische SPÖ-Politiker leidet an einer seltenen Erkrankung der Knorpelstruktur des Kehlkopfgerüsts. Nach drei Stimmbandoperationen war zuletzt ein Eingriff am Kehlkopf notwendig.