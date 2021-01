Ob Kältetelefon, das Austeilen von Schlafsäcken und Decken oder die Bereitstellung von Schlafmöglichkeiten - in Salzburg gibt es viele Aktionen und Initiativen, die versuchen, den ungefähr 110 Obdachlosen in Salzburg zu helfen, gut durch den Winter zu kommen. Doch die Covid-Situation macht das Helfen schwieriger. So mussten gerade Obdachlosen-Einrichtungen Betten aufgrund von Abstandsregeln reduzieren - und können so weniger Menschen ein Dach über dem Kopf bieten. Abweisen müsse man aber im Moment trotzdem niemanden, ist sich Torsten Bichler sicher. Er leitet den Bereich Wohnungslosenhilfe bei der Caritas.