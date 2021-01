Einer davon ist Johannes Weißenbacher. Er betreibt das Männermoden-Geschäft „Johannes Mode“ in Hallein. Bei ihm funktioniert das so: Kunden bestellen Artikel, holen sie ab, probieren sie zu Hause. Danach bringen sie sie wieder zurück oder bezahlen. „Mittlerweile brauchen manche wieder neue Kleidung, weil beispielsweise die Lieblingsjeans kaputt gegangen ist“, lacht Weißenbacher. Reich wird man so zwar nicht, aber er findet die Option „besser als nichts“. Gleicher Meinung ist der Inhaber der „Spielzeugschachtel“, Harald Brandner. Er bietet in seinem Geschäft im Europark einen Abhol-Service an. „Damit ist Aufwand verbunden, weil wir jedes Mal in das Geschäft fahren müssen, aber wir machen das als Service für unsere Kunden“, sagt er.