„Im Lockdown brauchen weniger Menschen einen Nachweis über ein negatives Testergebnis als nachher, wenn die Betriebe wieder öffnen“, sagt Christian Pucher, Sprecher des Landeshauptmannes. Mit Blick auf das Ende des Lockdowns wird das Angebot erweitert. Diese Woche sollen die ersten Teststraßen in Betrieben errichtet werden. Ab Anfang Februar will man mit den mobilen Teststraßen im Bundesland starten. „Weiße Flecken“ will man mit testenden Hausärzten abdecken. Hier ist man laut Land in Gesprächen.