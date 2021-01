Der 55-jährige - mittlerweile zurückgetretene - Firmenchef Rodney Baker und die 32-jährige Schauspielerin Ekaterina Baker waren zunächst in die Ortschaft Whitehorse gereist. Statt sich dort an die geltende 14-tägige Quarantäne zu halten, mieteten sie ein kleines Flugzeug, um sich damit in den Ort Beaver Creek in der nordwestkanadischen Region Yukon bringen zu lassen, wie kanadische Medien am Dienstag berichteten.