In Kärnten ist am Dienstag erstmals die Coronavirus-Mutation B.1.1.7 nachgewiesen worden. Wie der Landespressedienst am Abend in einer Aussendung mitteilte, war eine Frau im Bezirk Wolfsberg betroffen. Nach Vorsequenzierung und Sequenzierung gab es die Bestätigung des mutierten Virus. Sie wurde abgesondert und befindet sich in Heimquarantäne, Kontaktpersonen wurden vorerst keine ausgemacht.