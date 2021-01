Über die Radlberger Alm wollten zwei Skitourengeher am Dienstag in Richtung Hoher Stand in der Gemeinde Kleblach-Lind gehen. 100 Meter vor dem Gipfel beendete der 64-Jährige die Tour; sein 62-jähriger Freund ging allerdings alleine weiter. Der Mann wurde von einem Schneebrettlawine erfasst.