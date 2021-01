Oft gehen Glück und Unglück Hand in Hand. So auch am Montag im südburgenländischen Wallendorf: Als die 16-jährige Sabiha Ibrahim Rauch im Haus ihrer Familie bemerkte, alarmierte sie sofort ihre Schwester Habibah. Die beiden retteten sich und drei Geschwister ins Freie und riefen Feuerwehr und Eltern zur Hilfe.