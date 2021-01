Einigung in letzter Minute

Nach der „Rettungssitzung“ des Aufsichtsrates Dienstag Vormittag dann das kollektive Aufatmen bei den Betreibern TVB, Stadt Imst und Bergbahnen: Die Beteiligung des TVB in der Höhe von fünf Millionen € wurde doch genehmigt. „Das Argument der persönlichen Haftung konnte durch ein Rechtsgutachten ausgeräumt werden“, begründet AR-Vorsitzender Thomas Schatz die Kehrtwende. Den letzten Schritt beschloss am Abend die Vollversammlung: Die Aufenthaltsabgabe wird im Mai von zwei auf drei Euro angehoben. Damit soll in den nächsten 15 Jahren das doch groß dimensionierte Darlehen zurückgezahlt werden.