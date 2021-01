Schiefe Töne im altehrwürdigen Johann-Joseph-Fux-Konservatorium in Graz! Rund um die renommierte Musikschule des Landes Steiermark herrscht helle Aufregung - einige Eltern bemängeln gegenüber der „Steirerkrone“, dass man es mit den Corona-Richtlinien nicht so genau nehme. „Künstlerische Freiheit“ sozusagen... So waren etwa zwölf Schüler zum Musizieren in einem Raum geladen.