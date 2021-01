Am Montag kam nun die erste der revisierten Turbinen zurück nach Bruck an der Mur. „Sie wurde aufgrund ihres Gewichtes von 12,4 Tonnen wieder mittels Kran zurück an ihren Platz im Krafthaus gehoben“, sagt Günter Feldhofer vom E-Werk. Dort soll sie nach ihrem Einbau und dem Verbinden mit dem Generator als Teil der Brucker Stromerzeugungsanlagen wieder viele Jahrzehnte ihren Dienst versehen.