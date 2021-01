Nach langwierigen Vernehmungen und dem detailreichen Abgleich von Hinweisen konnten weiters zehn Coups – vom Floristikzentrum in Gerasdorf bei Wien über Einbrüche in Betriebe in Reichersdorf im Bezirk St. Pölten bis zum einfachen Briefkasten in Wien-Favoriten – mit den Verdächtigen in Verbindung gebracht werden. Und es dauerte nicht lange, bis auch drei ihrer Landsleute (22 bis 49 Jahre alt) als mutmaßliche Komplizen ausgeforscht und in Wien, Oberösterreich und dem Burgenland aus dem Verkehr gezogen wurden. Nach einem Flüchtigen wird noch gefahndet. Erbeutet hatte die Bande zumeist Bargeld sowie Elektrogeräte, Laptops und Handys.