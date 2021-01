Gegen 15.30 Uhr war ein 86-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Traktor in einem Wald damit beschäftigt, per Seilwinde Bäume zu bergen. Plötzlich bemerkte er im Bereich der Verkabelung Rauch bzw. in der Folge einen Brand. Mit einer Decke und nassem Streu versuchte er den Brand zu löschen, was jedoch misslang.