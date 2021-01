„Die beiden hat es immer nur gemeinsam gegeben. Sie waren immer zusammen, richtig zusammengeschweißt. Ich weiß nicht, wie sein Bruder das verkraftet. Die Oma ist auch noch im Haus, sie hat sich immer so um die Buben gekümmert“, sagt Hubert Ritt, Obmann vom USC Biberbach, wo die beiden Brüder seit ihrem 6. Lebensjahr kickten. Auch Bürgermeister Fritz Hinterleitner sprach von einer unfassbaren Tragödie, nachdem am Dienstagnachmittag Gewissheit wurde, was als Gerücht schon seit den Morgenstunden im Ort kursierte: „Einer der Buben der Familie H. saß im Wagen, der bei Langenstein in den Unfall verwickelt war.“ Nur war unbekannt, welcher der Zwillinge, die am vergangenen Samstag ihren 28. Geburtstag gefeiert hatten.