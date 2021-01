Dem „Tatler“ sagten sie, dass sie trotzdem Erinnerungen an sie haben. So berichtet Eliza, dass sie als Kinder keine Ahnung gehabt hatten, welche Bedeutung ihre Tante in der Welt hatte. Für sie sei Diana einfach „die Tante“ gewesen, die immer „unglaublich warm, mütterlich und liebevoll“ war. „Sie hat sich immer die Mühe gemacht, mit uns Kindern in Kontakt zu treten und sie hatte ein Talent, die Herzen von Kinder zu lesen.“