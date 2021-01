Ungewohnte Rolle für die WSG Tirol: Der sportliche Absteiger der Vorsaison empfängt am Mittwoch als klarer Favorit den SCR Altach in der Fußball-Bundesliga. Vor der 14. Runde haben die fünftplatzierten Tiroler zwölf Punkte zwischen sich und dem westlichen Nachbarn herausgearbeitet. „Wir sind, glaube ich, zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder gefühlt in der Favoritenrolle. Das ist eine neue Aufgabe für die Mannschaft“, sagte WSG-Trainer Thomas Silberberger. Mit dem krone.at-Liveticker verpassen Sie nichts.