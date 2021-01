Einnahmenverlust von 40 Prozent

In der Saison 2019/2020 schaut das freilich anders aus, und daran ist allein das Virus schuld: Der Besucherrückgang schlug mit einem Minus von 36,8 Prozent (beinahe 188.000 Menschen) gegenüber der vorangegangenen Saison zu Buche. Das bedeutet gleichzeitig einen Einnahmenverlust von mehr als 4,6 Millionen Euro oder knapp 40 Prozent. Und auch die Veranstaltungen mussten deutlich reduziert werden. Statt bei mehr als 1500 im Jahr zuvor ging 2019/2020 nur bei 978 Vorstellungen der Vorhang auf. In der aktuellen Saison sieht es sogar noch schlechter aus. Seit September durfte man, wenn überhaupt, nur in den halb belegten Theatern spielen, seit 3. November ist wieder alles geschlossen - und ein Ende vorerst nicht in Sicht.