Ein Salzburger Unternehmen hat einen PCR-Test entwickelt, der ohne Sequenzierung die britische und südafrikanische Mutation von Covid-19 sofort nachweisen kann. Schon am Tag der Auslieferung wurden an drei Standorten Mutanten festgestellt, sagte Kamil Önder, Geschäftsführer von Procomcure Biotech in Thalgau, am Dienstag. Im Tauernklinikum Zell am See wurde bei drei von 40 Proben die britische Mutation B.1.1.7. festgestellt, wie das Klinikum bestätigte.