Der LASK will einen kapitalen Fehlstart ins neue Jahr vermeiden. Nach der überraschenden 2:4-Heimniederlage gegen Wattens sind die Linzer in der Fußball-Bundesliga am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen den WAC gefordert. Bei einem erneuten Patzer droht die Mannschaft von Trainer Dominik Thalhammer den Anschluss an die Top drei zu verlieren. Der WAC wartet nach defensiv soliden Spielen auf das erste Tor in diesem Jahr. Eine intensive Partie bei Minusgraden wird erwartet. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie immer am Ball.