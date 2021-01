Fan des Ostbahn-Kurti

Vor allem Sänger wie der Ostbahn-Kurti oder Reinhard Fendrich hätten es dem Rentner angetan. „Er hat sie gekannt und fast jedes Konzert besucht“, so der Schwager. Aber auch bei Fußball-Matches sei H. einfach an Securitys vorbei in den VIP-Bereich marschiert. „Er ist dabei immer sehr selbstbewusst aufgetreten.“ Das bestätigt auch Helmut S. (72), Ex-Kollege von Franz Josef H.: „Ich war früher Schiedsrichter. In Wien ist der Josef plötzlich im Kabinentrakt aufgetaucht und hat den Herbert Prohaska begrüßt.“ Laut D. soll Franz Josef H. im Abschiedsbrief verfügt haben, dass er in Linz in seinem Skianzug bestattet werden möchte: „Über das Warum rätseln wir alle...“