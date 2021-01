Seit der Durchführung eines wissenschaftlichen Monitorings ist bekannt, dass die Biber-Population in Kärnten markant angestiegen ist: von 130 Tieren im Jahr 2013 auf rund 700 Biber, die sich mittlerweile in ganz Kärnten verbreitet haben. Flüsse wie die Drau, Gurk und Glan sind nahezu flächendeckend von Bibern besiedelt. Laut Experten gibt es keine freien Reviere mehr, in die Tiere im Notfall umgesiedelt werden könnten. Angesichts gleichzeitig steigender Schadensmeldungen wurde nun vom Land Kärnten eine Verordnung ausgearbeitet, „um rechtzeitig auf diese Konfliktsituationen reagieren zu können, weil es hier um den Schutz von Menschen, von Siedlungen und auch von land- und forstwirtschaftlichen Flächen geht. Im Notfall kann es dann dem Biber an den Kragen gehen.