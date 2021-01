Der Hobbysportler (23) war am Montag in Schönbühel-Aggsbach gestartet und landete schlussendlich rasant auf einem Feldweg bei Inning. Eine Zeugin hatte davor das spektakuläre Manöver in der Luft beobachtet und einen Absturz vermutet. Nach dem Notruf rückten Polizei, Feuerwehr und Rettung aus. Für die angelaufene Suchaktion wurde zwischenzeitlich sogar ein Helikopter angefordert, das vermeintliche Opfer blieb aber verschwunden – Abbruch des Einsatzes.