Schon vor der Veröffentlichung ihres Debüts wurde die 20-jährige Musikerin Arlo Parks gefeiert. Die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, ist Fan; die altehrwürdige BBC setzte sie auf ihre Liste der „Breakthrough Artists“, also der Künstlerinnen und Künstler mit großem Potenzial. Die Zahl der Parks-Fans dürfte sich noch vergrößern, wenn nun das herausragende erste Album der Londonerin erscheint: „Collapsed In Sunbeams“.