Die nunmehr verordnete Pflicht zum Tagen von FFP2-Masken in Einkäufsmärkten und an anderen öffentlichen Orten hat einen wahren Run auf diese Schutz-Accessoires ausgelöst. In Perchtoldsdorf betonen Sozialgemeinderätin Daniela Rambossek und Gesundheitsreferentin Andrea Kö: „Schutz durch FFP2-Masken darf keine Frage des Geldes sein!“ Daher können sich etwa Bezieher von Sozialhilfe oder Heizkostenzuschuss bis 65 Jahre (Ältere bekommen ja Masken vom Bund) ab heute für Gratis-Masken im Rathaus melden. Auch in Blumau-Neurisshof hält Ortschef René Klimas kostenlose FFP2-Masken für all jene Mitbürger bereit, die auch einen Heizkostenscheck erhalten haben.